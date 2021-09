"Landhof Standl" in der Warteschleife

Neuer Standort in Bildechingen

3 Das soll der neue Standort des "Landhof Standls" werden – die frühere Filiale der Kreissparkasse in Bildechingen. Foto: Lück

Was ist eigentlich mit dem "Landhof Standl"? Der Anbieter für Bauernspezialitäten war nach dem Wechsel von Real-Markt zu Marktkauf auf Standortsuche – und in Bildechingen fündig geworden. Doch noch steht die frühere Sparkassen-Filiale leer. Das hat einen Grund – oder vielleicht auch mehrere?

Horb - In sozialen Netzwerken wird bereits nachgefragt, warum der "Landhof Standl" – zuvor 20 Jahre im ehemaligen Real-Markt auf dem Hohenberg ansässig – immer noch nicht am neuen Standort eröffnet hat. Inhaber Wilhelm Maier kann die Antwort geben. "Wir stehen eigentlich in den Startlöchern, aber es fehlt noch die Genehmigung der Stadtverwaltung", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Sparkasse hat die Nutzungsänderung beantragt. Maier sagt: "Wir sind uns mit der Sparkasse einig. Beide Seiten wollen gerne das Mietverhältnis."

