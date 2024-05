In der „Supernova“ geht es rund

1 So soll der neue Spielplatz aussehen, der einige besondere Elemente haben wird. Foto: Stadt Albstadt

In der Ebinger Danneckerstraße soll im Herbst ein neuer Kinderspielplatz gebaut werden.









Die Lizenz, den Bauauftrag an den billigsten Bieter zu vergeben, hat die Stadt schon jetzt vom Gemeinderat erhalten, und zwar aus dem nämlichen Grund, aus dem sie noch für etliche weitere Bauvergaben „Blankoschecks“ ausgestellt bekam: Der alte Gemeinderat wird in dieser Wahlperiode nicht mehr tagen; der neue, der am 9. Juni gewählt wird, konstituiert sich erst Ende Juli und wird erstmals im September Gelegenheit finden, irgendwelche Bauaufträge zu vergeben.