Yummy-Donut eröffnet Filiale in der Hochmaiengasse

Neuer Laden in Rottweil

1 In die Hochmaiengasse 4 zieht ein Donutladen ein. Foto: Alt

Ein Leerstand weniger: In die Hochmaiengasse 4 zieht ein Donutladen ein.















Rottweil - Noch ist nicht viel zu sehen und auch ein Eröffnungstermin steht noch aus. Sicher ist trotzdem: Rottweil bekommt einen Donut-Laden und das mitten in der Innenstadt. Alicia Ötztürk eröffnet nach Schwenningen, Tuttlingen und Singen ihre vierte Yummy-Filiale in der Hochmaiengasse 4, wie sie auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Noch im Frühsommer sollen dort die ersten Zuckerbomben über die Ladentheke gehen.

Räume stehen schon lange leer

"Yummy sweets" wie das Unternehmen mit vollem Namen heißt, ist eine Franchise-Kette mit Sitz in Reutlingen, das bekannt ist für seine gefüllten Donuts, Schokoriegel-Topings und mit Soße überzogene Käsekuchen. Das Ladengeschäft in der Hochmaiengasse 4 steht schon seit einigen Jahren leer. Nachdem das Musikhaus Pilawa ausgezogen war, wurde in den Räumen zuletzt Kinderkleidung verkauft. Nun werden es Süßigkeiten sein, die für einen Leerstand weniger sorgen.