1 Freudige Gesichter angesichts der bevorstehenden Übernahme der bisherigen Praxis Wankmüller (von links) Roman Hadjio, Elmar Diehl, Senada Hodzic und Susanna Benz. Foto: Otto

Die Arztversorgung in Rottweil und Umgebung ist ein brennendes Thema. Jetzt gibt es eine gute Nachricht: Für die Praxis von Claudia Wankmüller in Rottweil konnte ein Nachfolger gefunden werden.















Rottweil - Die Internistin Claudia Wankmüller war im April diesen Jahres überraschend verstorben. Der gastroenterologische Praxisbetrieb ruht seither. Nun steht ein Facharzt parat, der die Praxis in der Heerstraße 42 übernehmen wird.

Bislang als Oberarzt im Zollernalb-Klinikum

Elmar Diehl ist Internist und Allgemeinmediziner und war bislang als Oberarzt am Zollernalb-Klinikum in Balingen tätig. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung in Rottweil, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagt. Es sei schon länger sein Ziel gewesen, in eine Praxis zu wechseln, so der 43-Jährige. Allerdings: Offene Praxissitze der Kassenärztlichen Vereinigung im Bereich der Gastroenterologie sind jedoch rar. Mit der Übernahme der Praxis in Rottweil zum Januar könne nun auch für die Patienten eine wichtige Lücke geschlossen werden, freut sich auch Roman Hadjio, durch dessen weit verzweigte Kontakte die Vermittlung zustande kam. Die Praxis habe ein sehr großes Einzugsgebiet.

Zusammenarbeit mit Helios-Klinik

Elmar Diehl stammt ursprünglich aus Pforzheim und hat dort in der Region auch seine Facharztausbildung gemacht. Seit 2019 war er als Oberarzt im Zollernalb-Klinikum tätig. Er ist verheiratet und wohnt in Balingen.

Zukünftig werde er eine Zusammenarbeit der Praxis mit der Helios-Klinik in Rottweil anstreben, erklärt er. Dies sei sicher auch im Sinne der Patienten, ergänzt Roman Hadjio, nicht zuletzt wegen der räumlichen Nähe.

Umbau der Praxisräume

Nun steht zunächst noch der Umbau der Praxisräume an. Geplant ist laut Diehl, eventuell ab November bereits einige Termine für Notfälle anzubieten. Der offizielle Neustart der Praxis erfolgt jedoch erst zum 9. Januar. Berater Roman Hadjio ist sich sicher, dass auf Grund der großen Nachfrage in diesem fachärztlichen Bereich die Praxis weiter wachsen wird. Die Medizinischen Fachangestellten Susanna Benz und Sedana Hodzic, die seit längerem in der Praxis tätig sind und die Elmar Diehl mit übernehmen wird, können dann noch Verstärkung gebrauchen.