Brand in E-Auto Flamme im Radkasten: Privatperson rückt mit Feuerlöscher an

In einem E-Auto ist am Mittwochmorgen in der Freudenstädter Straße in Rexingen ein Kabel in Brand geraten. Ein Anwohner konnte das Feuer bekämpfen. Die Feuerwehr überprüfte anschließend das Fahrzeug auf mögliche weitere Brandnester.