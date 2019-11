Neuenbürg Ermittlungen zu Fahrzeugbrand dauern noch an

Entgegen anderslautender Medienberichte schließt die Krimininalpolizei im Falle des abgebrannten Fahrzeugs im Unteren Sägerweg in Neuenbürg vom vergangenen Sonntag eine Brandstiftung noch immer nicht aus. Auch wird ein Zusammenhang zu den vier gelegten Bränden seit Mai nicht ausgeschlossen. Polizeisprecher Florian Herr erklärte auf Anfrage, dass die Brandursache zwar noch nicht feststehe, die Ermittler aber allen Hinweisen nachgingen – auch in Richtung Brandstiftung.

"Ein PKW fängt ja nicht einfach so aus Jux und Tollerei an zu brennen", so der Polizeisprecher weiter. Bislang seien jedoch noch keine eindeutigen Spuren, die auf Brandstiftung hindeuten könnten, gefunden worden.