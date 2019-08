Neuenbürg/Bad Wildbad Waldbrand bei Enztalbahn: Polizei vermutet Brandstiftung

Neuenbürg - Bei dem Feuer an der Strecke der Enztalbahn im Nordschwarzwald geht die Polizei von Brandstiftung aus. An etwa fünf Stellen entlang der Gleise in Neuenbürg (Enzkreis) hatten am Dienstagmorgen Bäume und Büsche gebrannt, wie die Polizei mitteilte.