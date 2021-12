1 Der Hersteller Novavax hat für seinen Impfstoff unlängst eine Marktzulassung beantragt. Foto: imago images/Martin Wagner

Valneva, Novavax und Sanofi: Schon bald könnten diverse neue Impfstoffe gegen das Coronavirus auf den Markt kommen. Doch wie viele Dosen bräuchte man bei diesen neuen Impfstoffen zur Grundimmunisierung? Wir klären auf.















Stuttgart - Im nächsten Jahr könnten es einige neue Corona-Impfstoffe bis zur Zulassung in Deutschland schaffen. Der amerikanische Hersteller Novavax hat mit seinem Covid-Impfstoff Nuvaxovid bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bereits eine Marktzulassung beantragt. Eine Entscheidung über die Zulassung in der EU könnte daher bereits in den nächsten Wochen von der EMA getroffen werden.

Zusätzlich befinden sich derzeit vier weitere Impfstoffe im rollenden Review-Verfahren der EMA. Dabei handelt es sich um Sputnik V aus Russland, um das COVID-19 Vaccine (Vero Cell) von Sinovac sowie um die beiden Impfstoffe der französischen Hersteller Sanofi und Valneva. In diesem Verfahren werden neue Studiendaten über die Impfstoffe sofort nach ihrer Bereitstellung von der EMA überprüft, um den Zulassungsprozess zu beschleunigen.

Doch wie viele Dosen sind bei den neuen Impfstoffkandidaten jeweils nötig? Im Video wird erklärt, wie oft man sich mit den neuen Vakzinen impfen lassen müsste.

Der Impfstoff Janssen von Johnson & Johnson bleibt damit nach wie vor der einzige, bei dem nur eine Injektion zur Grundimmunisierung verwendet wird. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allerdings mittlerweile eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, um den Immunschutz zu verbessern.