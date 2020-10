Neue Gewehre für Streitkräfte Vergabestopp des Ministeriums wird kritisiert

Die Wellen schlagen nach der plötzlichen Kehrtwende des Verteidigungsministeriums besonders hoch in Berlin – so hoch, dass auch CDU-Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) davon erfasst wird. Wie stark, werden die kommenden Tage/Wochen zeigen. Wäre es möglich, dass die jüngste Vergabe-Panne, die ja nicht die einzige in den vergangenen Jahren war, AKK sogar den Job kostet?

"Das glaube ich nicht", prognostiziert der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (Wahlkreis Lörrach-Müllheim). Der entwicklungspolitische Sprecher der Liberalen sieht bei der jetzigen Verteidigungsministerin lediglich eine Teilschuld. Begonnen hat die ganze Misere seiner Meinung nach bereits vor Jahren unter ihrer Vorgängerin und jetzigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.