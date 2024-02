Neue Freizeit-Attraktion: Escape Room in Schwenningen eröffnet am 9. März

Escape Room in Schwenningen eröffnet am 9. März

1 Escape-Room-Betreiber Christian Fritz (links) und sein Neffe Sebastian Fritz, der sich um die Social-Media-Accounts des Escape Rooms in Schwenningen kümmert und künftig auch als „Gamemaster“ aushelfen wird. Foto: Merk

Ein neuer Escape Room eröffnet am 9. März in Schwenningen. Was die Besucher dort erwartet und wie der Bau der neuen Freizeit-Attraktion in der Neckarstadt lief, verrät Betreiber Christian Fritz im Gespräch mit unserer Redaktion.









Es ist Freitagabend, 22 Uhr, eine Verabredung mit Freunden steht in der Dorfdisko „Ultra 2.0“ an. Die Musik ist laut, die Stimmung gut – doch plötzlich kommt alles anders als erwartet. Das ist die Geschichte zu dem neuen Escape Room, den Christian Fritz im Gewerbegebiet Grabenäcker in Schwenningen gebaut hat. „Disco Fever“ lautet das Motto des Raums, in dem mehrere Rätsel versteckt sind, die von den Besuchern innerhalb einer Stunde gelöst werden müssen.