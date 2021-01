Welt der Rätsel Escape-Room entsteht in Schwenningen

Der Unternehmer berichtet, wie er von der Faszination Escape-Room ergriffen wurde: "Es war vor etwa fünf Jahren, als uns ein Freund nach Hamburg eingeladen hatte und meinte: ›Ich hab’ eine Überraschung für euch!‹ Er ging mit uns in einen Escape-Room." Seither ließ Fritz die Welt der Rätsel nicht mehr los. Und dabei verspürte er nicht nur den Wunsch, weitere Rätsel zu lösen, sondern vor allem selbst welche zu kreieren. "Und so ist die Idee mit den Jahren gewachsen, mich mit einem solchen Angebot selbstständig zu machen."

Bereits 2017 hatte er im heimischen Wohnzimmer für Freunde seinen ersten Themen-Raum entworfen und als Test spielen lassen. Hinzu kam, dass die Familie eine durchaus passende Lagerhalle im eigenen Besitz hat, die über Jahre hinweg brach lag, wie er berichtet. "So kam eins zum anderen und ich bin Ende 2019 konkret auf meine Familie zugegangen und habe von meinem Vorhaben und dem Wunsch, die Lagerhalle umzubauen, berichtet." Und seit Januar vergangenen Jahres arbeitete er Stück für Stück an der Unternehmensgründung, beschäftigte sich mit Bauanträgen, Brandschutzkonzepten und allem, was es zur Umsetzung seines Traums bedarf.

Und das dauerte: Erst im Dezember 2020 erhielt er die finale Baugenehmigung, die in Form des "roten Punktes" an der Eingangstür zur Lagerhalle deutlich zu sehen ist. Wenige Wochen später ist eine weitere Ebene in die Halle eingezogen, die ersten Wände stehen und elektrische Leitungen sind verlegt. Er mache sehr viel in Eigenleistung, habe aber für Dinge wie den Brandschutz auch Firmen beauftragt. "Die Eigenleistungen machen es aber momentan aufgrund der Corona-Verordnung schwer, voranzukommen", erklärt Christian Fritz. Schließlich könne er nur mit maximal einer weiteren Person arbeiten, und das auch nur bis etwa 19.30 Uhr, sodass alle Beteiligten gemäß der Ausgangssperre ab 20 Uhr zu Hause sind.

Platz für drei Räume

Aus diesem Grund ist es für Fritz auch schwer, den Zeitplan bis zur Eröffnung abzuschätzen. "Natürlich träume ich von April – aber ich betone absichtlich, dass ich träume." Selbstverständlich wolle er sich ein Ziel setzen, realistisch betrachtet rechne er aber mittlerweile eher im Laufe des zweiten Quartals mit der Fertigstellung. "Und abgesehen davon bleibt ja immer noch die Frage, wann Freizeiteinrichtungen aufgrund von Corona überhaupt wieder öffnen dürfen." Das könnte, so Fritz, möglicherweise entscheidender sein, als der bauliche Fortschritt.

Doch wie funktioniert so ein Escape-Room überhaupt? "Es sind in der Regel zwischen zwei und sechs Personen in einem Raum virtuell eingeschlossen" – so erklärt Fritz, dass die Tür natürlich nicht wirklich verriegelt ist. In diesem Raum wird eine Mission mit verschiedenen Rätseln gespielt. Ziel ist es, innerhalb einer Stunde die Mission gemeinsam zu lösen, "um quasi herauszukommen".

Der Verlauf könne dabei ganz unterschiedlich sein. So seien die Spieler permanent videoüberwacht von einem sogenannten Gamemaster, der über Kameras verfolgt, was die Spieler in dem Raum machen. "Er ist auch in der Lage, per Mikrofon Tipps oder Hinweise zu geben", sagt Fritz. "Und da unterscheiden sich halt die Verläufe – die einen brauchen einen Ratschlag, die anderen zehn", berichtet Christian Fritz. Es sei aber natürlich auch das Ziel des Betreibers, dass die Teilnehmer mit einem Erfolgserlebnis rausgehen und Gefallen an einem Escape-Room finden. Ein Handicap bringt dieses Konzept allerdings mit sich, weiß der zukünftige Betreiber: "Wer einmal erfolgreich war, kann kein zweites Mal kommen. Denn das Thema eines Raumes ändert sich nicht." Aus diesem Grund will Fritz zwar mit einem Themenraum starten, hat baulich aber für drei Räume Platz. "Wenn es läuft, werde ich sicherlich erweitern." Der Vorteil wiederum: Andere Angebote in der Region sind keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung. "Wenn es dir gefällt, du aber keine weiteren Escape-Räume in der Umgebung hast, hast du als Spieler ein Problem."­

Doch bis dahin packt Christian Fritz erstmal weiter an, verputzt die Wände seiner Lagerhalle und bereitet alles für eine erfolgreiche Eröffnung im Lauf des Jahres vor.