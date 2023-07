Männerhorden und Exhibitionisten Schließung des Rangendinger Stausees droht

Die Idylle am Rangendinger Stausee ist getrübt: Was die vergangenen Wochenenden dort los war, „wollen wir nicht“, stellt Bürgermeister Manfred Haug klar. Die Rede ist von Exhibitionisten und grölenden Männerhorden. Nun will die Gemeinde hart durchgreifen.