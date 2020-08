Neubulach Rund um Innenstadt gilt künftig Tempo 30

Der Verkehr in Neubulach wird eingebremst. In zahlreichen Straßen rund um den verkehrsberuhigten Bereich der Innenstadt gilt seit neuestem Tempo 30 statt wie bisher 50 Kilometer pro Stunde. "Der Schutz der Bevölkerung vor Lärm war uns wichtig. Der Wunsch wurde auch immer wieder an uns herangetragen", berichtet Neubulachs Hauptamtsleiterin Susan Mäder.