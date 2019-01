Neubulach Ärztehaus Mitte 2019 bezugsfertig

Für die Zahnarztpraxis im zweiten Obergeschoss und die Apotheke im Erdgeschoss seien dagegen Mieter schon gefunden worden, sagt Schenker. Beide werden der Planung nach auch im Sommer einziehen.

Früher dran ist da wohl die Bäckerei Raisch. Die Filiale im Untergeschoss wird laut Schwenker zwischen Frühjahr und Sommer schon ihre Türe öffnen können. Vermutlich werde es hierfür Juni.

In den insgesamt sechs Wohnungen im zweiten Obergeschoss und im Dachgeschoss stehen zudem in den kommenden Wochen einige Besichtigungen an. Mehr als 30 Interessenten haben sie bei Schwenker gemeldet. "Ich bin zuversichtlich, dass wir da die richtigen Mieter für die Wohnungen finden werden", sagt der Bauherr.

"Es geht voran. Für uns ist die Entwicklung zufriedenstellend", sagt der Investor. Auch für Neubulach sei der Fortschritt eine tolle Sache und werte den Standortfaktor Neubulachs weiter auf.