„Es genügt nicht, es anzudenken, Günter! Man muss es auch machen“, sagt Marianne (Senta Berger) zu ihrem Mann Günter (Günther Maria Halmer), als sie das emotionslose und ereignislose Nebeneinander des Paares nicht mehr aushält.

Der Herbst vor dem Haus ist auch ihr Herbst: Über Familie, Beruf, Alltag hatte sich das Paar im Laufe der Jahrzehnte entfremdet. Nun sind die Kinder aber längst aus dem Haus, Marianne und Günter sind im Ruhestand und haben Zeit – aber sie haben vergessen, sich einander wieder anzunähern.

Ungewöhnliches Geschenk

Beide sind mittlerweile in den späten 70ern, und während Marianne versucht sich geistig und körperlich fit zu halten, hat der mürrische Günter derartige Angst davor, dass sein Leben in absehbarer Zeit vorbei sein wird, dass er ständig damit beschäftigt ist, sich selbst und Marianne zu beweisen, dass er keineswegs alt ist – und vergisst im Hier und Jetzt zu leben.

Als Günter Mariannes Zitronenkuchen ignoriert, den sie jedes Jahr für ihren Hochzeitstag zubereitet, weil sie den in Amalfi auf der Hochzeitsreise gegessen hatten, fließen Tränen. Allerdings: Günter hatte den Hochzeitstag nicht vergessen. Er hat sogar eine Überraschung für Marianne, zu der ihn sein alter Freund Heinz (Konstantin Wecker) überredet hatte: zwei Pillen, die für kurze Zeit alte Erinnerungen zurückbringen sollen. Als Marianne die blauen Pillen sieht, ist sie skeptisch, macht nach kurzem Zögern aber mit.

Und tatsächlich: Die Erinnerungen setzen ein, und steinalte Dias helfen zusätzlich. Das Paar spricht sich aus, auch Unangenehmes kommt ans Tageslicht. Aber je weiter der Abend voranschreitet, desto mehr nähern sich die beiden einander wieder an. Sie erinnern sich mehr und mehr an die Zeit, als sie sich vor 50 Jahren verliebten.

Gemeinsame Erinnerungen fehlen

Regisseur Rainer Kaufmann hat mit diesem Film das wunderbare Porträt eines Paares geschaffen, dass sich dadurch verloren hatte, weil es nichts mehr miteinander erlebt. Also auch nichts mehr hat, woran es sich gemeinsam erinnern kann. So empfindet Günter seinen Ruhestand als einen „Sonntagnachmittag, der sich ewig hinzieht“, gleichzeitig ist er aber auch nie mit Marianne auf Reisen gegangen, wie sie es einst geplant hatten. Senta Berger, mittlerweile 82 Jahre alt, hatte sich eigentlich ins Privatleben zurückgezogen und kehrte für diese Rolle nochmals vor die Kamera zurück. Das Duo Berger-Halmer füllt in diesem tiefgründigen Film die Leinwand so intensiv aus, dass sie für die beiden fast zu klein ist. Der ganze Film ist so wundervoll melancholisch und voller Wortwitz, dass es niemanden wundern muss, wenn plötzlich eine Träne die Wange hinunterkullert.

Weißt du noch? D 2023, Regie: Rainer Kaufmann. Mit Senta Berger, Günther Maria Halmer, Konstantin Wecker. 91 Minuten. Ab 6 Jahren.