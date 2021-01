Netto in Ebhausen Ansiedlung trotz Ablehnung

Auslegung von juristisch relevanten Formulierungen

Das Gremium sei damit seiner ursprünglich eingegangenen Verpflichtung nachgekommen, nach der Umsiedlung des Penny-Markts vor etwas über zehn Jahren an der L 362 selbst keinen weiteren Lebensmittel-Einzelhandel im Ort mehr zuzulassen – eine Eigenverpflichtung, die man nach entsprechenden Protesten aus Rohrdorf und auch aus Nagold für Ebhausen im Einvernehmen umgesetzt habe. Dafür, so erklärt der Ebhausener Bürgermeister weiter, habe man im damals neuen Bebauungsplan für das Gebiet "Untere Aue" eine Sortimentsbeschränkung für die noch vorhandenen freien Gewerbeflächen aufgenommen. Genau gegen die habe der Investor für das Areal geklagt, da er dadurch seine unternehmerische Freiheit in unzulässiger Weise beschränkt sah. "Es geht da im Detail um die exakte Auslegung von juristisch relevanten Formulierungen im Bebauungsplan", so Schuler.

Trotz Einschalten eines Fachanwalts zu diesem Thema, sei es aber sowohl in der ersten, als nun auch in der zweiten Instanz nicht gelungen, die Position der Gemeinde Ebhausen – und der Stadt Nagold als zuständiger Baurechtsbehörde – vor den Verwaltungsgerichten durchzusetzen. In beiden Instanzen sei man unterlegen – nun auch endgültig.

"Da gibt’s nichts mehr abzulehnen!"

Da der neue, das mögliche Angebots-Sortiment im Gewerbegebiet "Untere Aue" begrenzende Bebauungsplan auf diese Weise unmissverständlich und sofort rechtswirksam außer Kraft gesetzt wurde, gilt zwangsweise wieder der ursprüngliche Bebauungsplan aus der Zeit vor der Vereinbarung mit Rohrdorf und Nagold – der keinerlei Sortiments- und auch Marktgrößen-Beschränkungen vorsah. Womit das Baurechtsamt in Nagold unverzüglich verpflichtet worden sei, einen Bauvorbescheid für den siegreichen Investor nun entsprechend seiner Baupläne zu erteilen – wie auch später im Rahmen des üblichen Verfahrens die eigentliche Baugenehmigung. Man habe als Gemeinde hier ad hoc erst einmal keinerlei Handlungsmöglichkeiten mehr. "Da gibt’s nichts mehr abzulehnen!", so Bürgermeister Schuler abschließend.

In Ebhausen soll auch ein Cafe einziehen

Die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG aus Maxhütte-Haidhof (Bayern) hatte die Woche angekündigt, ihre Netto-Filiale in Rohrdorf zum Ende des Jahres schließen zu wollen. Das Rohrdorfer Ladengeschäft mit seinen 790 Quadratmetern Nutzfläche würde nicht mehr dem modernen Netto-Konzept hinsichtlich Größe und Gestaltung entsprechen, weshalb man sich für dessen Aufgabe und für den Neubau eines größeren Marktes (durch einen Investor) im benachbarten Ebhausen entschieden habe. Dort solle neben dem Netto-Marken-Discount auch ein Café einziehen, zudem rechne man dort mit einer deutlich großzügigeren Parkplatz-Situation als bisher in Rohrdorf – wo man solche Entwicklungsmöglichkeiten nicht mehr sehe.

Rohrdorfs Bürgermeister Joachim Flik hatte dazu in einer Stellungnahme mitgeteilt, dass seine Gemeinde um den Erhalt des Netto-Marktes als einzigen ortsansässigen Lebensmittelversorger kämpfen würde. Wie eine künftige Nutzung der Rohrdorfer Netto-Immobilie aussehen könnte, wenn Netto als Mieter nach Ebhausen umziehe, dazu wollte sich bisher keine der beteiligten Seiten äußern. Grundsätzlich bestünde aber natürlich die Möglichkeit, dass sich dort ein anderer Lebensmitteleinzelhändler ansiedle – auch wenn das die bereits deutlich angespannte Konkurrenz-Situation zwischen den Anbietern im Nagoldtal nach dem geplanten Netto-Neubau weiter verschärfen würde.