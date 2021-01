Schlechte Nachricht für Rohrdorf Netto zieht es in den Nachbarort

Für Rohrdorf seien das "ganz und gar keine guten Nachrichten", kommentiert Rohrdorfs Bürgermeister Joachim Flik – ebenfalls auf Nachfrage dieser Zeitung. Allerdings wolle man hier den eigenen Lebensmittel-Versorger am Ort auch nicht ohne Gegenwehr ziehen lassen: "Wir kämpfen um den Erhalt", wobei Flik aber mit Blick auf "laufende Gespräche" sich eigentlich nicht näher zu dem Stand möglicher Verhandlungen äußern möchte. "Erst, wenn wir konkrete Ergebnisse haben – oder eben nicht – kann man dazu öffentlich etwas sagen." Aber der Rohrdorfer Bürgermeister verweist auch auf eine bereits seit über zehn Jahren schwelende Diskussion in der Raumschaft Nagold, Rohrdorf und Ebhausen – die gemeinsam als Kommunen auch eine Verwaltungsgemeinschaft bilden – über die Entwicklung der Handelssituation vor allem im Nagoldtal entlang der L362.

Vereinbarung von damals scheint jetzt obsolet

Damals – Ende des Jahres 2009 – hatten sich die drei Kommunen auf eine gemeinsame Entwicklungsstrategie in Bezug auf die künftige Verfügbarkeit von Einzelhandelsflächen geeinigt. Auslöser war das in Ebhausen – am Ortsausgang Richtung Rohrdorf – damals neu geschaffene Gewerbegebiet, in dem sich neben einer Tankstelle und einem Textil-Discounter auch ein weiterer Lebensmittel-Discounter angesiedelt hatte. Rohrdorf und vor allem Nagold befürchteten damals, dass weitere Einzelhandelsflächen für den Lebensmitteleinzelhandel in Ebhausen auf Kosten eigener Märkte gehen würden. Ebhausen hatte daher damals zugesagt, weitere Handelsunternehmen nur noch in den Sortimenten Getränke, Tiernahrung oder Bekleidung dort anzusiedeln. Weitere alternative Branchen – laut eines Presseberichts von damals: Matratzen-Studios, Camping-Artikel, Sanitäreinrichtungen, Kfz, Motor- und Fahrräder sowie entsprechendes Zubehör.

Diese Vereinbarung von damals scheint jetzt obsolet – wenn es nun zum Ende dieses Jahres tatsächlich sogar zu einer echten Verlagerung und dem Ausbau der Handelsfläche eines bestehenden Lebensmittel-Discounters von Rohrdorf nach eben Ebhausen kommen würde.

Bisher hat der Netto-Discounter in Rohrdorf eine Gesamt-Verkaufsfläche von 790 Quadratmetern. Wie groß genau der neue, geplante Markt in Ebhausen werden würde, dazu äußerte sich das Unternehmen ebenfalls noch nicht. Auch, wo der genaue Standort sein würde, ließ die Netto-Sprecherin in ihrer Stellungnahme offen. Im Augenblick gibt es in Ebhausen bereits einen Penny-Markt, ebenfalls direkt an der L362 – die in diesem Bereich "Nagolder Straße" heißt. "Penny" ist eine Discounter-Marke des Rewe-Handelskette.

Info

Die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG mit Hauptsitz im bayerischen Maxhütte-Haidhof ist ein Lebensmitteldiscounter und Tochterunternehmen der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. Das Unternehmen wurde 1928 in Regensburg als Lebensmittelgroßhandel gegründet. Im Jahr 1971 wurde die erste eigene Einzelhandelsfiliale unter dem Namen SuDi (SuperDiscount) in Beilngries eröffnet. Nach verschiedenen Umfirmierungen und Übernahmen wurde Netto schließlich im April 2005 an die Edeka-Gruppe verkauft – wobei Edeka 85 Prozent am Netto-Marken-Discount hält, daneben Tengelmann eine stille Beteiligung in Höhe von 15 Prozent. Die genossenschaftlich organisierte Edeka-Gruppe gehört zu den führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Europa und ist Nummer eins in Deutschland. Netto allein unterhält rund 4200 Filialen in Deutschland (die 21 Millionen Kunden wöchentlich besuchen) und beschäftigt mehr als 75 000 Mitarbeiter. Im Sortiment befinden sich rund 5000 Artikel. Zuletzt erreichte Netto einen kumulierten Jahresumsatz von 13,5 Milliarden Euro.