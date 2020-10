Nationalpark Schwarzwald Gegner mit Naturschutzprojekt nicht versöhnt

Gibt es noch viele Gegner oder haben diese nun Frieden mit dem Projekt geschlossen?

Zahlenmäßig kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Aus zahlreichen Kontakten kann ich aber schließen, dass nur wenige der Gegner mit dem Nationalpark "Frieden geschlossen" haben. Resignation angesichts der politischen Lage dürfte eher eine treffende Charakterisierung sein. Im Übrigen gibt es nicht wenige Gesprächspartner, die mir bestätigen, dass wir mit unseren Warnungen vor den zu erwartenden Folgen (Borkenkäferkalamität, Wegesperrungen, Betretungsverbote) Recht hatten.

Was sehen Sie für Schwierigkeiten mit der Eröffnung des neuen Nationalparkzentrums?

Das neue Nationalparkzentrum dürfte durchaus ein beliebtes Ausflugsziel werden; ob es deshalb zu mehr Übernachtungsgästen in unserer Region kommt, bleibt abzuwarten. Bisher jedenfalls hat sich der Nationalpark nicht als touristisch förderlich erwiesen, wenn man von einer zunehmenden Zahl an motorisierten Tagesausflüglern absieht. Nicht ohne Grund hat auch der Freudenstädter OB schon öffentlich festgestellt, dass uns der Nationalpark touristisch nichts gebracht habe. Noch eine Anmerkung zu den Besucherzahlen: Bereits jetzt konzentrieren sich die sogenannten Nationalparkbesucher an wenigen Hotspots am Rande des Nationalparks (Lotharpfad, Schliffkopf, Allerheiligen), im Nationalpark selbst gibt es deutlich weniger Besucher. Sie sind dort einerseits nicht erwünscht und andererseits ist der Zugang in vielen Teilen durch aufgelassene und gesperrte Wege erschwert oder verboten.

Befürchten Sie Nachteile für die Region? Gibt es auch Vorteile?

Wie bereits ausgeführt, gehe ich davon aus, dass das Nationalparkzentrum zahlreiche Besucher anziehen wird. Es bleibt zu hoffen, dass diese dann auch in der hiesigen Gastronomie und beim hiesigen Einzelhandel zu höheren Umsätzen führen werden. Dass der Nationalpark touristisch keinen besonderen Schub gebracht hat und wohl auch nicht bringen wird, zeigt im Übrigen ein Vergleich der aktuellen Übernachtungszahlen mit dem Südschwarzwald.

Werden Sie persönlich das Zentrum besuchen?

D as weiß ich heute noch nicht. Zu den ersten Besuchern werde ich eher nicht gehören.