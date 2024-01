Narrentag in Oberndorf: Zum Narrentag-Auftakt gibt es viel Musik – und Mitsing-Garantie

Narrentag in Oberndorf

6 Musikdirektor Wolfgang Borho dirigiert nicht nur die Stadtkapelle, sondern weiß auch das Publikum zu führen. Foto: Bodo Schnekenburger

Die Stadtkapelle windet am Freitagabend in der temporären Festhalle eine Girlande aus Traditions- und Unterhaltungsmusik.









„Der Tag der isch so fraidareich“ ist der Leit-Seufzer der Oberndorfer Fasnet – und seit Freitag darf man ihn durchaus auch auf den Abend ausdehnen: Dass sich die Gymnasiumshalle quasi auf wundersame Weise von einer Baustelle in eine Festhalle verwandelt, ist eines. Dass sie auch als Festhalle funktioniert, stellt am Freitagabend das Konzert der Stadtkapelle zum Narrentag unter Beweis.