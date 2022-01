1 Nach 2021 wird es auch an der Fasnet 2022 keine Fasnetsumzüge in Villingen geben. Foto: Eich

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen: Erneut sagten sie alle Fasnetsumzüge ab.















Villingen-Schwenningen - Die Zuggesellschaft Villingen hat am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Vorstandssitzung mit der Narrenzunft Schwenningen und dem Narrenverein Ziegel-Buben Schwenningen über eine mögliche Durchführung der Fasnet 2022 beraten. "Schweren Herzens haben sich die Beteiligten für eine Absage der organisierten Fasnets-Umzüge entschieden", heißt es in einer Mitteilung.

Die Vereinsvertreter seien sich einig, dass aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit, des geforderten Hygienekonzepts und der daraus geforderten Kontrollmechanismen keine organisierten Fasnetsumzüge stattfinden können. Eine Zugangsbeschränkung und -überwachung nach notwendigem Hygienekonzept zu erfüllen, sei für die Beteiligten nicht umsetzbar und es stellten sich daraus einige Haftungsfragen, die den einzelnen Vereinen nicht zumutbar sind.

Zu den abgesagten Umzügen zählen die beiden Kinderumzüge in Villingen und Schwenningen, der Große Umzug der Narrenzunft Schwenningen, die Mentig-Umzüge in Villingen und der Große Umzug der Zuggesellschaft Villingen am Dienstag.

Die Zuggesellschaft Villingen habe hat sich trotz der Einschränkungen entschieden, ein Abzeichen für die Fasnet 2022 in reduzierter Auflage anzubieten. Die Katzenmusik Villingen ist aufgrund des 150-jährigen Jubiläums Motivgeber des Abzeichens, das nach einigen Jahren als Ansteckpin jetzt wieder in bewährter Form als Kunststoffabzeichen gestaltet wurde. Das Abzeichen ist ab sofort in der Tourist-Info Villingen, in der Buchhaltestelle, Brunnenstraße 10 und über die Villinger Fasnet-Vereine erhältlich. Weitere Verkaufsstellen werden in den kommenden Tagen beliefert. Dazu gibt es dann weitere Informationen.