Um den Narren gebührenden Platz einzuräumen, müssen die Verkehrsteilnehmer vor allem am Fasnetsmontag einige Einschränkungen in Kauf nehmen.

Die Innenstadt ist am Fasnetsmontag, 12. Februar, auch wegen des Zuberumzugs zur Da-Bach-na-Fahrt bereits am 9 Uhr gesperrt. Autofahrer aus Richtung Lauterbach werden ab dem Medzentrum im Gegenverkehr über die Lauterbacher Straße auf die Schützenbrücke und dann auf die Berneckstraße geleitet, bei der eine Spur geöffnet bleibt.

Ab 14.14 Uhr geht aber auch da nichts mehr, da zum Umzug Schlossberg-Tunnel, Untere Weihergasse, Berneck-, Schiller- und Oberndorfer Straße gesperrt werden müssen.

Wer am Fasnetsmontag von Norden her in die Südstadt will, kommt um einen größeren Umweg um die Schramberger Talstadt kaum herum. Gegen 17 Uhr werden die Straßen nach einer gründlichen Reinigung teilweise wieder freigegeben, die Innenstadt eine Stunde später.

Der Fasnetsdienstag

Am Dienstag wird schließlich noch einmal die untere Hauptstraße von 14.30 bis 18 Uhr gesperrt; der Schlossbergtunnel, die Schiller- und die Oberndorfer Straße können befahren werden.

Die großen Parkplätze und auch das Parkhaus Stadtmitte sind für alle, die rechtzeitig in die Stadt kommen, offen. Allerdings muss – wie jedes Jahr – mit einem hohen Besucheraufkommen und damit knappem Parkraum gerechnet werden.

Geänderte Haltestellen

Aufgrund der Fasnet gelten auch für den Linienverkehr des ÖPNV in der Talstadt und Sulgen einige Änderungen, da mehrere Haltestellen teilweise nicht angefahren werden können. Dabei sollten die Fahrgäste die jeweils aktualisierten Fahrpläne beachten.