Die Tante M-Filiale in Horb-Talheim ist ab sofort eröffnet. Das Interesse ist zum Auftakt groß. Der Platz vor dem Rathaus ist voll mit neugierigen Kunden.

Das war eine Art Volksfest vor dem Talheimer Rathaus! Schon um 15.45 Uhr herrscht großes Gedränge vor dem neuen Tante M-Geschäft. Wie sieht der neue Nahversorger aus?

16.10 Uhr. Ortsvorsteher Anton Ade versucht, die neugierigen Kunden aus dem Geschäft zu holen für die Eröffnungsreden. Er strahlt über das ganze Gesicht: „Dass so viele gekommen sind, damit habe ich nicht zu träumen gewagt. Wir freuen uns als Ortschaft saumäßig, dass wir wieder einen Laden haben.“ Ade und die Ortschaftsräte haben sogar jede Menge Flyer höchstpersönlich in ganz Talheim verteilt.

Talheims Ortsvorsteher Anton Ade bei der Tante-M-Eröffnung Foto: Jürgen Lück

Katrin Schindele, CDU- Landtagsabgeordnete, kennt das Tante M-Konzept schon aus einem anderen ORt. Sie sagt: „Herzlichen Glückwunsch, dass es jetzt schon so angenommen wird. Ich habe mich riesig gefreut, dass es der erste Tante-M Laden im Landkreis Freudenstadt ist. Das bleibt hoffentlich nicht der letzte.“

Genießen den Einkauf bei Tante M in Talheim: Katrin Schindele (v.) und Bürgermeister Ralph Zimmermann Foto: Jürgen Lück

Und auch die Kreissparkasse ist vor Ort. Sie hatte in Talheim eine Filiale, in die jetzt der Nahversorger (1100 Artikel. Öffnungszeiten: 5-23 Uhr täglich, Selbst-Scanner-Kassen) gezogen ist. Vorstand Bernd Philippsen: „Nachdem wir unsere Filiale schließen mussten, war es uns wichtig, dass wir das Beste für den Ort erreichen. Eine Wohnung einzubauen, wäre nicht die erste Wahl gewesen. Ein Stück Lebensqualität und Begegnung ist uns wichtig. So, wie wenn mich meine Frau auf dem Nachhauseweg anruft: Bernd, bringst Du mir was mit? Dann ist Tante M natürlich auch wichtig für mich.“

Tante M-Gründer Christian Maresch eröffnet die Talheimer Filiale. Freitag ist Nummer 46 dran – bei Heilbronn Foto: Jürgen Lück

Bevor dann Tante M-Gründer Christian Maresch die 45. Filiale in Talheim eröffnen kann, ist noch Bürgermeister Ralph Zimmermann dran. Er (Zimmermann wohnte auch ein paar Jahre in Talheim) sagt: „Hier ist was Nötiges für Talheim entstanden! Die Ansiedlung von Tante M ist ein Symbol: Wir sollen nicht verzagt sein. Es gibt Potenzial zu heben. Und jetzt hat Talheim neben seiner Gaststätte einen zweiten Nucleus, wo sich die Menschen begegnen können.“

Dann endlich darf Tante M-Gründer Maresch offiziell eröffnen: „Ich gratuliere Euch Bürgern zur gewonnenen Lebensqualität. Es ist erschreckend, wie viele Ortschaften noch Euer jahrelanges Schicksal geteilt haben. Hier in Talheim ist das jetzt vorbei. Sagt Christoph Ruf, was euch im Sortiment noch fehlt. Was nicht läuft, merkt er selber.“

Die Kunden stürmen ihren neuen Tante M Laden in Horb Talheim Foto: Jürgen Lück

Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Talheimer auch offiziell in ihren neuen Tante M-Laden dürfen. Die Jungen stürmen gleich zum Kühlregal und holen sich Drinks, der Rest studiert die Auswahl auf den Regalen. Vor der Kasse ist schon eine Schlange. Draußen auch. Nicht nur, weil die evangelische Kirche Kaffee, Kuchen und Getränke serviert. Am Tante M-Stand gibts gleich die Kundenkarte.

Gedränge am Tante M-Stand: Hier gibt es nicht nur die Kundenkarte, sondern auch Leckerli zur Eröffnung Foto: Jürgen Lück

Tante M-Gründer Maresch: „Die ist sehr praktisch. Die kann man einfach mit Guthaben aufladen und dann seinen Kindern oder Großeltern geben. Für alle, die keine EC-Karte haben oder die unser einfaches System nicht nutzen wollen!“

Den ersten Talheimern hat der Besuch im neuen Nahversorger Tante M gefallen Foto: Jürgen Lück

Klar, dass auch der neue Tante M-Macher Christoph Ruf (selbst langjähriger Marktleiter bei Real und Edeka, jetzt Franchise-Nehmer) auch dabei hilft. Ruf: „Am heutigen Freitag bin ich ungefähr ab 15 Uhr im Geschäft. Ansonsten Dienstag und Donnerstag vormittags.“