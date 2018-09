Nagold Messerklinge ragt aus Sandkasten

Die Frau bemerkte das rund 15 Zentimeter lange Messer, als mit ihrem zwei Jahre alten Kind den Spielplatz in der Bergwaldstraße besuchte. Es ragte mit der Klinge senkrecht aus dem Sand. Die Mutter entfernte das Messer und erstattete Anzeige. Für spielende Kinder habe, so die Polizei, ein erhebliches Verletzungsrisiko bestanden. Hinweise an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/93050.

Am 24. August ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Freudenstadt. Dort fanden Mitarbeiter des Bauhofs bei der Kontrolle des Spielplatzes auf dem Unteren Marktplatz ebenfalls eine aus dem Boden ragende Klinge. Offenbar hatte ein Unbekannter das gut zehn Zentimeter lange Küchenmesser wie eine Falle aufgestellt. Einen wie auch immer gearteten Zufall hatte Baubetriebsamtsleiter Claus Grieshaber damals ausgeschlossen. Das Messer müsse ganz bewusst mit der Klinge nach oben in die Wiese gesteckt worden sein, sagte Grieshaber im Gespräch mit unserer Zeitung. So trocken, wie die Grasfläche sei, habe es dazu schon etwas Kraft gebraucht.

Der Bauhof ist seit dem Vorfall in Alarmbereitschaft. Zumal die Mitarbeiter auf ihren täglichen Kontrollgängen immer wieder erschreckende Entdeckungen machen. Scheinbar gezielt auf Spielgeräten wie einer Rutsche verteilte Glasscherben ließen die Stadt jüngst sogar vermuten, dass hier jemand ganz bewusst Kinder gefährden wolle.