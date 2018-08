Freudenstadt Spielplatz: Unbekannter stellt Messer wie Falle auf

"Wir erleben bei unserer täglichen Arbeit viel, doch so etwas haben wir noch nicht gehabt", sagt Claus Grieshaber, Leiter des Baubetriebsamts der Stadt, dessen Mitarbeiter das Messer bei ihrem täglichen Kontrollgang über den Rasen des unteren Marktplatzes zwischen den Fontänen und dem dortigen Spielplatz gefunden hatten.

Das Küchenmesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge lag nicht zufällig im Gras, es wurde augenscheinlich absichtlich mit dem Griff in den Boden gerammt. "Was da alles passieren kann, möchte ich mir gar nicht ausmalen", so Claus Grieshaber. Er hat bei der Polizei Anzeige erstattet. "Wer ist so bescheuert und macht so was? Ich begreife es nicht", sagt der Leiter des Baubetriebsamts fassungslos.