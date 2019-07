Nagold Kein Personal: Badepark verkürzt Öffnungszeiten

Der Badepark ist am Mittwoch, 3. Juli, nur von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Freitag, 5. Juli, sowie am Wochenende 6./7. Juli, gelten die regulären Öffnungszeiten von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Von Montag, 8. Juli, bis Mittwoch, 10. Juli, gelten wieder die eingeschränkten Öffnungszeiten von 13 bis 19 Uhr. Ab Donnerstag, 11. Juli, kann der Badebetrieb voraussichtlich wieder regulär weiterlaufen.

Die Gründe für die eingeschränkten Öffnungszeiten liegen nach wie vor in krankheitsbedingten Personalausfällen. "Die abgespeckte Öffnung des Badeparks ist nur möglich, weil das Badepark-Team im Rahmen der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten engagiert und vorbildlich zusammenhält, um eine komplette Schließung zu vermeiden", erläutert Bürgermeister Hagen Breitling die Situation.

Bei der Planung der Öffnungszeiten hat die Badeparkverwaltung zum einen die personellen Möglichkeiten ausgelotet sowie auch die Wettervorhersage für die kommenden Tage ins Visier genommen. Außerdem läuft die Personalsuche nach ausgebildeten Fachangestellten für Bäderbetriebe auf Hochtouren.