Nagold/Haiterbach Nach Unfall: Beifahrer noch immer in Lebensgefahr

Bei dem Unfall am Sonntag kam nach Angaben der Polizei ein BMW-Fahrer in der langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden VW. Beide Fahrer starben noch am Unfallort. Der VW ging kurz nach der Bergung des 19-jährigen Fahrers in Flammen auf.