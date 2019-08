Nagold Ein Radweg auf den Spuren des Bieres

"Mit und für die Region leben" ist das Nachhaltigkeitskonzept für die kommenden Jahre, dazu gehört auch dass rund die Hälfte des Hopfens in Hochdorf angebaut wird, außerdem werden nur naturbelassene Rohstoffe ohne Gentechnik angewendet. Der erste Stopp der Fahrradtour ist dann auch an dem Hopfenfeld Richtung Gündringen – eine eindrucksvolle Pflanze, die bis zu 30 Zentimeter am Tag wächst.

Die Tour führt weiter über Vollmaringen nach Baisingen. Vorbei an der Synagoge und dem Schloss erreichen die Radler die Baisinger Braumanufaktur. Dort ist der Teufel los, und das seit über 240 Jahren – so lange wird hier schon Bier auf hohem Niveau gebraut, das "Teufels Weisse Kristallweizen" hat auch schon Weltmeister- und Europameisterpreise gewonnen, so auf der Fachmesse "BrauBeviale" in Nürnberg. Eine Landmarke bei dem Rottenburger Ortsteil ist der "Bühl", wo ein keltischer Grabhügel verborgen ist. In geöffneten Grabkammern von Kelten wie in Hochdorf an der Enz oder der Heunaburg wurde entdeckt, dass den Verstorbenen 15 Liter eines alkoholischen Getränks mit ins Grab gegeben wurden. Es ist bekannt, dass die keltischen Bierbrauer viel Erfahrungen mit dem Mälzen hatten. Kulturstoryteller Wolfgang Carl vermutet, dass dies auch in der Grabstätte bei Baisingen der Fall sein könnte.

Über die ehemalige kleine "Biermetropole" Ergenzingen, die heute zwei Brauereien beherbergt, führt der Weg nach Wolfenhausen und schließlich Remmingsheim. Dort kann ein Museum besichtigt werden, wo viel über Hopfen berichtet wird. Remmingsheim war früher eines der größten Hopfendörfer der Region. Der ehrenamtliche Leiter des Museum weiß von den "Schluchtensteckern" und der Währung "Simri" zu erzählen – all dies kann man auf der Tour mit Fahrradguide Carl erfahren.

Die Brauerei "Schimpf" heißt eigentlich auch "Kronenbrauerei", im Lauf der Zeit ging man jedoch zur Unterscheidung zu dem Familiennamen über. Besichtigt werden kann die Produktionsstätte regelmäßig nach Voranmeldung.

Was weniger bekannt ist: Rottenburg hatte im Jahr 1890 die stolze Zahl von 24 Brauereien. Auch die Anbaufläche für Hopfen war beachtlich, auf 30 Hektar wurde der Rohstoff für Bier angebaut.

Rottenburger Marktplatz war Zentrum des Hopfenhandels

Zur Ernte kamen viele Menschen als Saisonarbeiter in die Stadt am Neckar, da waren oft zwischen 3000 und 4000 Menschen mehr in der Stadt, die damals ungefähr 6000 Einwohner hatte. Zu dem Gesinde kam aber auch "Gesindel", Langfinger und Landstreicher, da wurden oft über 100 Verhaftungen vorgenommen.

Der Rottenburger Marktplatz war damals ein Zentrum des Hopfenhandels. Wie wichtig die Hopfenernte war, zeigt sich daran, dass 1859 Rottenburg einen von 48 Telegrafen im Königreich Württemberg erhielt.

Auf dem Weg weiter nach Tübingen passiert man noch einige andere Bier- und Hopfensationen. Am Schluss der Tour in Tübingen kann dann durchaus ein Bier von den 103 verschiedenen Bieren der am Radweg liegenden Brauereien probiert werden. Auch eine Bierprobe kann Wolfgang Carl gern vermitteln. Ursprünglich sollte die Tour von Nagold nach Tübingen führen – immerhin gab es hier ja auch einige Brauereien wie Anker, Gambrinus und Schwanen, über die viel erzählt werden kann. Allerdings sind kaum mehr bauliche Spuren vorhanden. Deshalb starten die fünf verschiedenen (Rund-)Touren jetzt in Hochdorf, Rottenburg und Tübingen.

Weitere Informationen: www.bier-hopfentour.de