Nagold "Double Stage": Mehr Besucher als in Vorjahren

Zeitgleich innen noch so eine Entdeckung bei Double Stage: "Cosmic Mints" aus Freiburg – was ganz anderes. "Psychedelic Fuzz & Roll" nennen sie ihren selbst kreierten Stil. Auch der hat was. Die sechs Musiker um Sänger Alexander Emmert liefern wuchtige Rocksounds von bis zu drei Gitarren samt Keyboard. Man sieht, hört und merkt – die Jungs haben schon richtig was durch im Leben. Ihre Musik ist das, wo es sie hingeführt hat. Ohne Kompromisse. Mit ganz viel Klasse. Und einer guten Portion Irrsinn, ohne die man das Leben manchmal nicht aushält. Beispiel? "Wir kommen von einer anderen Galaxie", sagt die Band über sich. Die Herrscherin habe sie wegen eines Missverständnisses vertrieben. Was meint: Frauen herrschen nun mal über Männer. Können sie in Wahnsinn und Glück treiben. Die Musik – ist nur dazu da, in jenes Paradies irgendwann zurückkehren zu können. Nicht zu früh – hoffentlich. Damit man die "kosmischen Minz-Dragees" noch möglichst oft hören kann.

Doch zurück zu Double Stage. Draußen haben inzwischen die Animateusen das Programm übernommen – Zauberer Arnd Röhm und Jongleur Willi mit seiner Show. Danach wird es mit "The Sonic Spy" und "LEIF" auch draußen noch mal richtig laut zum lauen Sommerabend hin. Auch drinnen läuft der "Rock" noch mal im Finale des Festivals zur Höchstform auf – "Something To Remind You" (Alternative Rock), "Die Zahnfee" (Deutsch Rock), "Nick Shave & the Blackbeats" (Cover Rock) und "Ecl.Y.pse" (ebenfalls Cover Rock). Gegen 20.30 ist Schicht im Schacht. Weil – alle müssen am nächsten Tag arbeiten – weshalb man den ganzen Spaß mit Double Stage ja mit den Start in den Freitag hinein verschoben hatte.

Hat sich das neue Konzept bewährt? "Auf jeden Fall – ja!", sagt Chef-Organisator Wolfgang Schäfer; der ist jetzt zwar ziemlich müde, aber auch glücklich. Mehr Besucher und Gäste kamen als in den Vorjahren – was für das neue Konzept mit drei Festival-Tagen spricht. Aber es hätten natürlich immer mal auch noch mehr sein dürfen. Ganz genaue Zahlen liegen noch nicht vor. "Wir werden jetzt schauen, was wir noch weiter verbessern können", erklärt Schäfer weiter. Weil – im nächsten Jahr wird es auf jeden Fall noch ein Double Stage geben, dann die fünfte Auflage. Soviele "Versuche" und Experimente mit diesem Festival wollte man sich ja ursprünglich geben, um es zu etablieren. Und in die Kostendeckung zu bringen.

Was danach kommt? "Wenn’s nach mir geht, wird es auch dann mit Double Stage weitergehen", plädiert Schäfer. Aber das sei die Entscheidung der Gesamt-Mitgliederversammlung des Fördervereins Alte Seminarturnhalle. "Da müssen alle dafür sein." Hoffen wir mal, dass auch sie es sein werden. "Double Stage" ist ein Juwel, das sich gut zurecht geschliffen hat. Und immer wieder atemberaubende Gruppen und Entdeckungen auf seine Bühne holt. Wäre schade, wenn diese einmaligen "Vibes" irgendwann wieder verloren gingen.