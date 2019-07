Nagold Publikum feiert drei Tage lang Double Stage

Auch von Iron Cobra bleiben zwei Musiker gleich auf der Bühne – Gitarrist Christian Ott in den an allen drei Festival-Tagen "süßesten Hotpants" ever. Die werden zum Runnig-Gag an diesen Abend. Und Sänger Rouven Lohrer. "Wie fandest denn den Bassisten von Blackpool", frotzelt der später zwischen zwei Stücken mit Andre Wehrstein. "Unterirdisch", frotzelt der zurück, "wie der Sänger von Iron Cobra".

Die Chemie stimmt auf der Bühne. Und ab "Billy Jean" von Michael Jackson (samt Moonwalk von Rouven), gleich dem ersten Stück, springt der Funke auch ins Publikum über. Das später – viel später in dieser Nacht – endlich immer näher an die Bühne ran rücken wird. Zum richtig ordentlich Abrocken.

Und – genau: der erste Festival-Tag bei Double Stage war ein "Single Stage" – die zweite Bühne draußen auf dem Hof zum Arbeitsamt hin wird erst ab Samstag bespielt. Mit sehr viel sanfteren Klängen. Die OHG Junior Big Band liefert ab dem Nachmittag lässigen Lounge-Sound zum ersten Kaffee für die Spätaufsteher und Lang-Feiernden. Die Sonne schmort hinter Wattewolken. Eine schwüle Hitze begleitet den Tag. Weshalb die richtig Harten lieber kühles Bier "frühstücken". Und nach "Both of Us" mit schmusigem Pop wird es mit "Suchtgruppe" auch schon ein erstes Mal richtig dreckig-rockig. Rotzig.

Das können drinnen auch "Sons of Idols" aus Sindenfingen. Eine Entdeckung des Festivals. Die Jung sind erst zwölf bis 14 Jahre alt. Publikum sind um diese Uhrzeit Eltern, Geschwister, Freunde. Ein Papa ruft auf die Bühne: "Euer Backstage ist da rechts – da gibt’s die Drogen und Mädels." Was halt ’n echter Rock’n’Roller ist... Aber die vier Knirpse sind richtig gut, sorgen mit Iron Maiden, ACDC oder Metallica für ordentlich Druck aus den Boxen. Und der lockige Front"mann" Luka Vrbljan mit seiner ultra-coolen Sonnenbrille dürfte schon jetzt ein ultimativer Herzensbrecher sein. "Sons of Idols" – Name merken, von denen kommt garantiert noch was.

Eine andere (Wieder-)Entdeckung des Tages: Elen Kaiser, war beim ersten Double Stage schon mal hier. Seitdem hat sie ihre Wanderjahre als Musikerin absolviert. Nun ist sie wieder daheim in Nagold – "um erwachsen zu werden", sagt die 33-Jährige. Vor einem halben Jahr jammte sie mit ihrer besten Freundin Lena und deren Gesangs-Kollegen (und Pianisten) Luka im Wohnzimmer von Lukas Mama. "Melitta" heißt die – weshalb die sich daraus entwickelnde Formation "Melittas Livingroom" genannt werden soll. Samt Stehlampe und Schaukelstuhl entert das Trio die Bühne der Alten Semi. Dazu sanfte Musik – mit ganz, ganz viel Gänsehaut-Appeal. Besonders, wenn die Stimmen der drei sich in den Lyrics treffen, übereinander legen.

Soundcheck am "offenen Herzen"

Aber Atemlos geht’s weiter – drinnen wie draußen. Bis ausgerechnet zum Headliner des Abends innen – Dr. Gonzo aus Altensteig – die Technik im ganz großen Stil versagt. Totalausfall eines Mischpults – nach Dreiviertelstunde Soundcheck. Das Publikum wird unruhig. Gitarrist und Bassist (ohne Bass) springen von der Bühne ins Publikum, spielen "unplugged". Rocken den Saal – und der macht super mit. Die Technik ackert wie die Berserker. Bringt ein neues Mischpult in Betrieb. Die Band spielt einfach weiter – mit dem, was geht. Und immer mehr geht – neuer Soundcheck, am "offenen Herzen" von Dr. Gonzo – also während des Konzerts! Hat man noch nicht erlebt. Aber es klappt. Chapeau! Dabei die Nerven zu behalten, bei dem, was den Teckies schon alles bis hierher zu schaffen hatten – einfach der helle Wahnsinn.