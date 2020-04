Nagold Alle Bürger bekommen Post vom OB

Organisiert wurde die Gemeinschaftsaktion von der Stadt Nagold in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK), dem City-Verein Nagold und dem Gewerbeverein Nagold. Sowohl in der Kernstadt wie auch in allen Stadtteilen Nagolds werden die "süßen Ostergrüße" am Ostersamstag verteilt, so dass "am Ostersonntag alle ganz traditionell etwas im Briefkasten haben", freut sich Anna Bierig, Geschäftsführerin des City-Vereins Nagold.

Bei einer Aufrufaktion im Rahmen von "Nagold hilft Nagold" hätten sich ungefähr 40 Personen dafür gemeldet, die Ostergrußkärtchen am im gesamten Stadtgebiet Nagolds zu verteilen, erklärt Projektleiterin Cleo Fuhrländer vom Bereich Wirtschaftsförderung der Stadt Nagold. Diejenigen, die die Grußkarten in die Briefkästen einwerfen, seien vorher auch geschult worden, berichtet sie. So seien sie etwa darauf hingewiesen worden, die Karten möglichst alleine zu verteilen und dabei Handschuhe zu tragen.