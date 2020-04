Kreis Calw Aktuell rund 500 Corona-Fälle im Landkreis

Nicht enthalten in der Statistik sind die rund 60 bestätigten Infektionen aus einer Reha-Klinik in Egenhausen/Altensteig. Auf der Homepage der Gemeinde Egenhausen wird erklärt: "In der täglich veröffentlichten Corona-Statistik des Landkreises werden die Personen aufgeführt, welche in den Kommunen des Landkreises mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Demnach bleibt es in Egenhausen bei den derzeit bekannten drei Fallzahlen."

Patienten in Reha-Klinik stammen nicht aus dem Kreis Calw