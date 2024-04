1 Das VfB-Eigengewächs Laurin Ulrich weiß mit dem Ball umzugehen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Wie sich an dem 19-Jährigen zeigt, haben es Eigengewächse beim VfB Stuttgart weiterhin schwer. Deshalb wird nach einer Lösung gesucht, um den Mittelfeldspieler weiter zu entwickeln.









Für die wilden Kerle des VfB Stuttgart bleibt es verdammt schwierig. Jahrelang hatten die Talente aus dem eigenen Nachwuchs einen schweren Stand, weil die Profimannschaft im Abstiegskampf oder im Umbruch steckte. Manchmal auch beides gleichzeitig mit wechselnden Trainern. Da rückte in der Not die Entwicklung der Spieler in den Hintergrund, Ergebnisse mussten her. Jetzt kommen sie in der Fußball-Bundesliga nicht zum Zug, weil es außerordentlich gut läuft. Da mangelt es gegenüber der Konkurrenz im Kader oft an einem Schuss Qualität – noch. Siehe Laurin Ulrich.