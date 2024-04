7 Leonidas Stergiou zeigte gegen Eintracht Frankfurt eine starke Leistung. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Kapitän der Schweizer U-21-Nationalmannschaft kommt beim VfB immer besser in Fahrt – sein Verbleib über den Sommer hinaus ist aber ungewiss. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußert sich zur aktuellen Lage.









Link kopiert



Es war schon eine gehörige Portion Geduld, die Leonidas Stergiou in dieser Saison aufbringen musste. Über Monate kam der Abwehrspieler beim VfB Stuttgart kaum zum Zug, musste sich hinten anstellen, mit Kurzeinsätzen Vorlieb nehmen. Weshalb? Es gab schlicht kaum Gründe zu Umstellungen in der eingespielten und erfolgreichen Mannschaft – und gerade in der Defensive verschieben sich die teaminternen Kräfteverhältnisse in aller Regel langsamer als vorne, wo ein starkes Dribbling oder ein wichtiges Tor schon für nachdrückliche Eigenwerbung sorgen kann. So blieb Stergiou nicht viel anderes übrig, als fleißig zu arbeiten und auf seine Chance zu warten. Die kam.