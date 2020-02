Nachhaltigkeit Pelzverbot in Clubs in der Region kein Thema

Schlichtweg kein Thema

Die Besucher des Martinique in Freudenstadt tragen nur selten Pelz. Assistentin Daniela Welle hat dort bisher noch nie jemanden im Nerzmantel entdeckt. "Das ist vermutlich eher ein Problem der größeren Städte", schätzt sie. "Deswegen mussten wir uns hier auch noch nie Gedanken über ein Verbot machen. Wir achten am Einlass auf anderes", erklärt Welle und ergänzt: "Wer betrunken ist, wird je nach Pegel schon mal ausgeschlossen. Ebenso Träger von Achselshirts oder Jogginghosen. Wir erwarten einfach ganz normale Kleidung."

Sorge um die Gästezahlen

In Rottweil ist das Thema aus München angekommen. "Wir haben bereits darüber gesprochen", sagt Katharina Cherico, Projektleiterin Eventmanagement bei Nylon in Rottweil. "Tatsächlich liegt mir der Tierschutz persönlich am Herzen, insbesondere als Vegetarier und Hundehalter." Übermäßig viel Pelz sei den Betreibern bisher jedoch nicht an ihren Gästen aufgefallen. "Pelzkragen sind zwar immer wieder zu sehen. Ob diese echt sind, ist tatsächlich oftmals schwer zu beurteilen", sagt Cherico.

Es sei nachvollziehbar, dass einige Clubbesitzer derartige Verbote aussprechen, schließlich müsste man ja irgendwo anfangen. Allerdings stelle sich dann auch die Frage, ob dies zum Beispiel bei Daunenjacken weitergehen solle und inwieweit sich das Ganze dann auf die Besucheranzahl auswirke. "Sollte den Pelzträgern in einer großen Stadt wie München der Eintritt verwehrt werden, so wirkt sich das wahrscheinlich nicht allzu sehr aus, vielmehr könnte das sogar eine gute Werbemaßnahme darstellen und die Türsteher dürften weiterhin wählerisch bleiben", vermutet sie. "Bei uns in Rottweil und Umgebung hingegen könnten die Folgen schwerwiegender sein. Die Gästeanzahl ist leider nicht mit der in größeren Städten zu vergleichen und die Zahl der Pelzträger ist hier bisher übersichtlich."

Das Nylon versuche sich aktuell eher an kleineren Maßnahmen, wie dem Vermeiden von Plastik-Trinkhalmen und Einwegbechern oder dem Einsatz von Einzelblatt-Toilettenpapier aus recycelten Fasern und ohne Plastikverpackung. "Das soll auch übermäßigem und unnötigem Gebrauch vorbeugen. Wir denken, dass wir auf diese Weise Schritt für Schritt nachhaltiger und bewusster werden." Die Türsteher achten darauf, dass die Gäste keine allzu verschmutzte Kleidung oder Trainingsanzüge sowie bloße Muskelshirts tragen.