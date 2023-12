1 Zu einem Heizungsbrand mussten die Schramberger Abteilungswehren nach Heiligenbronn ausrücken. Foto: Wegner

Dank eines aufmerksamen Nachbarn noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Heizungsbrand in einem Wohngebäude in Heiligenbronn.









Ein Brand in einem Wohngebäude war das Einsatzstichwort am Montagabend für die Schramberger Feuerwehren in der Waldmössinger Straße in Heiligenbronn. Kameraden der Wehrabteilungen Heiligenbronn, Waldmössingen, Sulgen und Schramberg rückten in den Stadtteil aus, der im vergangenen Jahr keinen echten Einsatz, dafür aber 21 Fehlalarme zu verzeichnen hatte.