Nach Unfall mit Kind in Nordstetten: Die einen wollen Tempo 30, die anderen nicht

1 Ende vergangenen Jahres wurde ein Kind auf dem Zebrastreifen (im Hintergrund) angefahren. Als Konsequenz wurde für einen kurzen Abschnitt auf einer Seite Tempo 30 eingeführt, da auf dieser Seite die Sicht für Autofahrer durch Holzstapel eingeschränkt ist. Foto: Florian Ganswind

Der SPD-Antrag im Horber Gemeinderat für Tempo 30 in Nordstetten kommt nicht überall gut an. Während es auf der einen Seite deutliche Zustimmung gibt, ist der Ortschaftsrat mit überwiegender Mehrheit gegen das durchgängige Tempolimit.









Ende November kam es zu einem Unfall am Zebrastreifen in der Hauptstraße in Nordstetten auf Höhe Fabrikstraße. Ein Autofahrer fuhr eine Grundschülerin an. Im Anschluss gab es eine Tempo-Debatte. Die Stadt Horb drosselte nach einer Verkehrsschau auf einer Seite vor dem Zebrastreifen das Tempo.