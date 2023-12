Nach Unfall auf Zebrastreifen in Horb: Rektorin hat gute Nachrichten und will den Schulwege-Check

Rektorin hat gute Nachrichten und will den Schulwege-Check

Nach Unfall auf Zebrastreifen in Horb

1 Auf diesem Zebrastreifen in der Hauptstraße in Nordstetten wurde die Siebenjährige von einem Auto erfasst. Foto: Florian Ganswind

Wie sicher sind die Schulwege in Nordstetten? Das fragen sich Eltern nach dem schweren Unfall eines Kindes am Zebrastreifen. Rektorin Annekathrin Scharf sieht an manchen Punkten im Ort Probleme. Unterdessen kann sie Infos geben, wie es dem Kind geht.









Diese Nachricht hatte viele Menschen schockiert: Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr war ein siebenjähriges Mädchen auf dem Zebrastreifen auf der Hauptstraße in Höhe des Fabrikwegs in Nordsteten von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde mit einem Rettungsflieger ins Krankenhaus gebracht.