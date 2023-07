„Wir sind kein Skandalverein!“ Mit dieser Überschrift haben die Fußballer des FC Alzenberg/Wimberg eine Stellungnahme veröffentlicht, mit der sie sich gegen rassistische Vorwürfe wehren.

Hintergrund: Durch den Abstieg des Türkischen SV Calw aus der Kreisliga A würde er in der Kreisliga B nun wieder auf den FC Alzenberg/Wimberg treffen. Das wollen die Alzenberger allerdings verhindern, indem sie von der Staffel 2 in die Staffel 1 wechseln – und dafür auch längere Fahrten zu den Auswärtsspielen in Kauf nehmen.

Auch mal neue Teams kennenlernen?

Auf Nachfrage unserer Redaktion hatte der FC Alzenberg/Wimberg am Montag den Staffelwechsel noch nicht mit dem Türkischen SV Calw begründet. „Wir haben uns bewusst für die Staffel 1 gemeldet, um einzelne Spielabsagen in der neuen Saison zu vermeiden. Wir freuen uns, nach über zehn Jahren in der Staffel 2 auch mal gegen andere Teams aus dem Kreis Calw zu spielen und nehmen dafür eine längere Anfahrt in Kauf“, sagte Pressesprecher Bernd Rexer gegenüber unserer Redaktion.

Anders drückte es am Montag jedoch der inzwischen zurückgetretene Bezirksspielleiter Rainer Winkler aus, der zu dem Zeitpunkt noch im Amt war. Seine Worte: „Sie wollen nicht gegen die Türken spielen.“

Diesen Satz fasst der FC Alzenberg/Wimberg als rassistischen Vorwurf auf und fühle sich dadurch in eine falsche Ecke gedrängt. In der nun veröffentlichten Stellungnahme unterstreicht der Verein daher: „Wir sind tolerant und stehen für Werte wie Offenheit, Integration und Diversität. Was wir dagegen scharf verurteilen, ist Gewalt.“

Vor knapp zwei Jahren flogen die Fäuste

Der FC Alzenberg/Wimberg räumt nun allerdings ein, dass eben doch der Türkische SV Calw der Grund für den Staffelwechsel sei. In der Mitteilung heißt es: „Ja, es ist richtig, dass wir seit der Rückrunde der Saison 2021/22 nicht mehr gegen den Verein Türkischer SV Calw antreten, da es im Hinspiel zu massiven Ausschreitungen am Spielfeldrand – nicht auf dem Platz – gekommen ist.“ Dies habe man bewusst nicht in die Öffentlichkeit getragen. Der WFV habe die Geschehnisse jedoch rein sportgerichtlich bewertet. Daraufhin habe man beim FC Alzenberg/Wimberg beschlossen, als Konsequenz künftig nicht mehr gegen den Türkischen SV Calw zu spielen.

Ehemalige Spieler auch beim Türkischen SV Calw

In der Stellungnahme macht der Calwer Stadtteilverein zudem darauf aufmerksam, dass in all seinen Mannschaften Menschen verschiedener Nationalitäten spielen. Man bilde in seinen Jugendmannschaften ehrenamtlich viele Nachwuchsspieler aus – egal woher sie kommen. Und so würden sich auch im Kader des Türkischen SV Calw schon immer Spieler befinden, die beim FC Alzenberg/Wimberg ausgebildet wurden.