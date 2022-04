1 Vonovia Regionalleiter Peter Widmann (rechts) und Objektbetreuer Rolf Riesle vor dem betroffenen Mehrfamilienhaus in der Villinger Alemannenstraße: Der Immobilienkonzern weist die Kritik eines Betroffenen zurück. Foto: Eich

Ein Gasalarm mit mehreren Verletzten und viele Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Sanierung: Ein Häuserblock in der Villinger Alemannenstraße stand zuletzt im Fokus. Nun weist die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia die Kritik entschieden zurück.















Villingen-Schwenningen - Rund 450 Wohnungen hat der Immobilienkonzern Vonovia in Villingen-Schwenningen in seinem Bestand – in einer von ihnen im Bereich des Villinger Bickebergs stehen an diesem Nachmittag Regionalleiter Peter Widmann und Objektbetreuer Rolf Riesle. Das Haus gehört zu einem von mehreren Sanierungsabschnitten, die das Unternehmen umsetzt, um 260 Wohnungen für rund neun Millionen Euro zu modernisieren. Der Blick in der sanierten Wohnung geht ins Bad – gelb-gemusterte Fliesen versprühen den Charme der 1970er-Jahre. Wie passt das zusammen?