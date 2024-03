Das Ärztehaus in Meßstetten rückt endlich in greifbare Nähe

1 Mit etwas Glück noch 2024 könnte der Spatenstich für das geplante Gesundheits- und Sozialzentrum erfolgen. Foto: Link Architekten

Lange hat Kaspar Pfister, Geschäftsführer der BeneVit und künftiger Betreiber des geplanten Gesundheits- und Sozialzentrums an der Hossinger Straße, für das „stambulante“ Pflegekonzept gekämpft, das dort angewandt werden soll. Nun hat der Bundesgesundheitsminister grünes Licht gegeben. Was bedeutet das konkret für das Meßstetter Großprojekt?









Ob am Mittwoch bei BeneVit die Sektkorken geknallt haben? Grund dazu hätte deren geschäftsführender Gesellschafter Kaspar Pfister gehabt, denn an diesem Tag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigt, dass er das Pflegekompetenzgesetz noch vor der Sommerpause des Deutschen Bundestages vorlegen will.