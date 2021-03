Am Dienstag geht es mit Astrazeneca im Kreis Rottweil weiter

1 Der Impfstoff von Astrazeneca soll im Kreis wieder ab Dienstag verimpft werden. Foto: angelodeco – stock.adobe.com

Vom zwischenzeitlichen Impfstopp mit Astrazeneca sind 1500 Personen im Kreis Rottweil betroffen. Die Ersatztermine sind im April. Das Vakzin wird wieder ab Dienstag verabreicht.

Kreis Rottweil - Nach der Zwangspause mit dem Impfstoff Astrazeneca und der Wiederaufnahme soll es am Dienstag, 23. März, im Kreisimpfzentrum (KIZ) Rottweil mit der Vakzine des britisch-schwedischen Herstellers weitergehen.

In dieser Woche konnten im Kreis Rottweil wegen des zwischenzeitlichen Stopps 1200 Dosen nicht verimpft werden, teilt der Leiter des KIZ, Nicos Laetsch, im Gespräch mit der Presse mit. Insgesamt sind 1500 Personen betroffen, die Termine sollen in rund vier Wochen, vom 12. bis 16. April nachgeholt werden. Die neuen Termine wurden noch am Donnerstagabend vergeben. Einzelne Rückmeldungen und Terminabsagen habe es bereits gegeben. Begründet worden seien diese jedoch nicht mit der Ablehnung des umstrittenen Impfstoffs, sondern weil die neuen Termine nicht gepasst hätten.

"Chancen überwiegen deutlich die Risiken"

Landrat Wolf-Rüdiger Michel hofft, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Impfstoff nicht schwindet. Er hob zu Beginn des Gesprächs hervor, der Umgang mit den Nachrichten rund um den Impfstoff und das zwischenzeitliche Absetzen zeugten von einem großen Verantwortungsbewusstsein der Politik. Michel betonte angesichts 13 erheblicher Nebenwirkungen bei insgesamt 1,9 Millionen Impfungen mit Astrazeneca, "die Chancen überwiegen deutlich die Risiken". Im Landkreis Rottweil mit seinen 140.000 Einwohnern seien bislang über 140 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Insgesamt wurden im Kreis mit Abschluss dieser Woche 8832 Dosen mit dem Biontech-Wirkstoff verimpft, 3450 Spritzen enthielten das Vakzin von Astrazeneca.