1 Ein starkes DFB-Team besiegte Portugal mit 4:2. Foto: Federico Gambarini/dpa

In Bösingen herrschte am Montag Endzeitstimmung. Hagel und Starkregen sorgten für enorme Schäden. Am Dienstag rückt nun für kurze Zeit der Fußball wieder in den Mittelpunkt. Familie Kimmich drückt dieses Mal der DFB-Elf vor dem Fernseher gemeinsam die Daumen.

Berthold Kimmich hat in Bösingen eine Versicherungsagentur und am Dienstag stand das Telefon nicht mehr still. So etwas wie am Montagabend hatte Berthold Kimmich - Vater von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich - noch nie erlebt. Bei zurückliegenden Unwettern war Bösingen immer glimpflich davon gekommen. Jetzt haben sich Wasser und Eis im Dorfzentrum angestaut. Viele Keller sind vollgelaufen, Gärten wurden überspült.

