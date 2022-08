1 Ein Großbrand im Hohberger Teilort Diersburg zerstörte am Dienstag vergangene Woche sechs Wohnhäuser – 14 Menschen verloren ihr Zuhause. Ursache war offenbar ein technischer Defekt, urteilt ein Sachverständiger. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report 24

Offenbar ist die Ursache für den Großbrand im Hohberger Teilort Diersburg vor rund einer Woche ein technischer Defekt an der Elektrik einer Garage gewesen.















Link kopiert

Hohberg-Diersburg - Offenbar ist die Ursache für den Großbrand im Hohberger Teilort Diersburg vor rund einer Woche ein technischer Defekt an der Elektrik einer Garage gewesen. Das habe die Begutachtung eines Sachverständigen nun ergeben, informiert die Polizei. Offenbar wurde das Feuer zunächst an einem Carport bemerkt. Angrenzend daran in der Talstraße stand die in der parallel verlaufenden Strittmatt-Straße befindliche Garage. Das mutmaßlich dort entstandene Feuer griff auf den Carport sowie die nahen Gebäude über.

14 Menschen verlieren beim Brand ihr Zuhause

Der anschließende Brand zerstörte am Dienstag vergangene Woche sechs Wohnhäuser. 14 Diersburger verloren ihr Zuhause, zwei Anwohner und ein Feuerwehrmann wurden leicht verletzt. Der Schaden geht in die Millionen. Einem Großaufgebot gelang es, das sich schnell ausbreitende Feuer einzudämmen. Rund 180 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganze Nacht auf Mittwoch an – die Aufräumarbeiten nahmen den Rest der vergangenen Woche in Anspruch. Von manchen Gebäuden blieben nur Grundmauern, einige mussten abgerissen werden.

Bürgermeister lobt Hilfsbereitschaft der Bürger

"Ein großer Dank gilt allen Rettungskräften, der unglaublichen Hilfsbereitschaft unserer Bürgerschaft sowie der großen Spendenbereitschaft", erklärte Hohbergs Bürgermeister Andreas Heck. Er sei stolz auf den Zusammenhalt in seiner Gemeinde.