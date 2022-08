1 Auch am Montagmorgen war die Polizei noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Von einigen Gebäude stehen nur noch Grundmauern. Foto: Armbruster

Der Großbrand in Diersburg vom Montagabend hat die Feuerwehr die ganze Nacht über auf Trab gehalten. Sechs Gebäude sind offenbar total zerstört, 14 Diersburger verloren ihr Zuhause. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.















Hohberg-Diersburg - Über der Diersburger Talstraße steigt am Montagmorgen immer noch Rauch auf, Brandgeruch liegt in der Luft. Von mindestens einem Gebäude stehen nur noch Grundmauern, bei anderen sind von den Dachstühlen Gerippe übrig. Die Gebäude, die einsturzgefährdet sind, sollen noch am heutigen Dienstag abgerissen werden. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Bewohner der betroffenen Gebäude waren rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. Die Brandursache ist noch Teil der kriminaltechnischen Ermittlungen.

Nachlöscharbeiten beschäftigen Wehrleute ganze Nacht

"Wir sind immer noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt", erklärte Einsatzleiter René Göppert von der Hohberger Wehr am Dienstagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Am Abend zuvor gegen 18 Uhr waren in rascher Folge sechs Wohnhäuser in Brand geraten. Es habe sich um den historischen Ortskern gehandelt, so der Feuerwehrkommandant – das Gebiet ist auch als "Judenstadt" bekannt. Die Häuser stehen dort dicht an dicht. "Die enge Bebauung hat mit Sicherheit zur schnellen Ausbreitung beigetragen", schätzt der Feuerwehrkommandant.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien schon mehrere der historischen Gebäude im Vollbrand gestanden. "Unsere erste Maßnahmen war daher, erstmal den Brand einzudämmen", berichtet Göppert weiter. Das war den Einsatzkräften auch gelungen. Trotzdem dauerten die Löscharbeiten die komplette Nacht. "Wir sind seit gestern Abend Non-Stop im Einsatz", so Göppert. In Schichten waren stets rund 50 Feuerwehrleute mit noch verbleibenden Glutnestern beschäftigt gewesen. In der Hochphase am Montagabend waren rund 150 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war am Dienstag noch unklar. Ersten Zeugenaussagen zufolge gibt es Hinweise darauf, dass ein angrenzender Carport zuerst in Flammen gestanden haben soll, informiert die Polizei.

Solidarität und Spendenbereitschaft ist groß

Sechs Gebäude seien ein Opfer der Flammen geworden, berichtet Hohbergs Bürgermeister Andreas Heck unserer Zeitung. 14 Diersburger hätten demnach ihr Zuhause verloren, zwei wurden offenbar leicht verletzt. Sie seien vorerst privat untergekommen. "Seitens der Gemeindeverwaltung schauen wir heute und morgen, dass wir sie mittelfristig unterbringen können", so Heck. Zur tatsächlichen Schadenshöhe konnte der Bürgermeister am Dienstagmorgen noch nichts sagen. "Der historische Schaden ist aber immens", erklärt Heck. Einige der ausgebrannten Gebäude sind bis ins 18. Jahrhundert zurückdatiert.

Heck zeigte sich von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung bewegt, die Solidarität sei "unglaublich". Er habe aus Hohberg und dem Umland viele Nachrichten und Anrufe erhalten, in denen Menschen angeboten hatten den durch das Feuer obdachlos Gewordenen eine Unterkunft anzubieten. Auch die Spendenbereitschaft sei groß, betonte Heck. Weiter lobte der Rathauschef die "hervorragende Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Feuerwehren". Unter anderem waren auch die Neurieder und Friesenheimer Wehren im Einsatz.