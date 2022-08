Sechs Wohngebäude stehen in Flammen

Großbrand in Diersburg

1 Großbrand in Diersburg: Insgesamt sieben Wohnhäuser sollen am Dienstagabend in der Talstraße in Brand geraten sein. Foto: Christina Häußler/Einsatz-Report24

Ein Großbrand in der Diersburger Talstraße hat am Dienstagabend ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Offenbar stehen insgesamt sechs Wohngebäude in Flammen.















Hohberg-Diersburg - Eine riesige Rauchwolke sorgt am Dienstagabend über der südlichen Ortenau für Aufsehen. Ursache ist ein Großbrand in der Talstraße im Hohberger Teilort Diersburg. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich bereits mindestens ein Wohngebäude samt Anbau im Vollbrand. Das Feuer hatte sich in der Folge auf mehrere angrenzende Häuser ausgebreitet, teilt die Polizei mit.

Bewohner sollen in Sicherheits gebracht worden sein

Laut des Hohberger Bürgermeisters Andreas Heck seien sieben Wohngebäude vom Brand betroffen, berichtet die regionale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24. Das konnte die Polizei gegen 18.45 Uhr gegenüber unserer Redaktion noch nicht bestätigen. Die Bewohner der betroffenen Häuser konnten nach ersten Erkenntnissen in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr versucht aktuell ein weiteres Ausbreiten, etwa auf den nahe gelegenen Wald, zu verhindern. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort.

Kurz vor 20 Uhr bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg, dass sechs Häuser vom Brand betroffen seien. Offenbar wurde bei dem Brand niemand schwer verletzt.