Nach Großbrand am Thurner: Betreiber will die Einrichtung aufgeben

1 Insgesamt waren bei dem Einsatz am Samstag rund 130 Rettungskräfte beteiligt. Foto: Ralf Deckert

Bei dem Brand in einer Einrichtung für geflüchtete Jugendliche am Thurner bei St. Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Doch der Betreiber will den Standort aus anderen Gründen aufgeben.









Am Thurner (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat am Samstagvormittag eine Unterkunft für geflüchtete Jugendliche und Jugendliche in sozialen Notlagen gebrannt. Laut DRK konnten 30 Jugendliche und ihre Betreuer das Haus noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen, sie wurden in einer nahe liegenden Hütte betreut. 20 Personen wurden vorsorglich auf eine Rauchvergiftung untersucht. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.