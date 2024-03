Riesiger Schaden: Jugendhilfe im Schwarzwald: Haus brennt komplett aus

1 Das Haus im Schwarzwald ist nicht mehr bewohnbar. Foto: dpa/Matthias Reinbold

Im Schwarzwald brennt ein Haus, in dem viele Jugendliche untergebracht sind. Unter ihnen sind dem Betreiber zufolge auch minderjährige Flüchtlinge.







Beim Brand einer Jugendhilfeeinrichtung in Sankt Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer war aus zunächst unklarer Ursache am Samstagmorgen ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Das Haus brannte vollständig aus und ist unbewohnbar. Rund 30 Menschen wurden aus dem Gebäude geholt, sie blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt.