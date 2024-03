Nach Fund von angeblichem Taubengift in Hechingen: PETA lobt Belohnung von 500 Euro aus

1 Taubenfutter, das vergiftet sein könnte, wurde in Hechingen gefunden. Foto: Maier

Die Tierrechtsorganisation PETA zahlt Hunderte Euro für Hinweise, die zur Verurteilung des Unbekannten führen. Allerdings: Aktuell ist nicht klar, ob es sich wirklich um Gift handelt.









Die Nachricht, dass in Hechingen Taubenfutter vergiftet wurde, schlägt weiterhin hohe Wellen: Am Dienstag, 12. März, hat sich die Tierrechtsorganisation PETA zu Wort gemeldet. „Um den Fall aufzuklären, setzt PETA nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Personen führen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation.