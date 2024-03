7 Nach dem Feuer wurde ein 51-Jähriger wegen Verdacht auf Brandstiftung festgenommen. Foto: Feuerwehr Oberndorf

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Oberndorfer Wettestraße ist ein 51-Jähriger wegen Verdacht auf Brandstiftung festgenommen worden.









Link kopiert



Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressmitteilung erklären, sei der Mann bereits am Samstag - also noch am Tag des Feuers - in den Fokus der Ermittlungen gerückt, nachdem den Beamten erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vorgelegen hatten.