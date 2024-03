Darum stützte das THW bis spät in die Nacht die Brandruine ab

Nach Feuer in Calw-Wimberg

1 Das THW war bis spät in der Nacht an der Brandruine. Unser Bild entstand um kurz vor 1 Uhr. Foto: Klormann

Bis in die Morgenstunden war der Calwer Ortsverband des Technischen Hilfswerks in der Nacht auf Mittwoch an der Unglücksstelle auf dem Wimberg im Einsatz. Die Helfer waren von der Polizei angefordert worden.









„Von Keller bis First“, so hatte Calws Stadtbrandmeister Marcus Frank die Lage am Sonntagmorgen beschrieben, stand das Gebäude talseitig bereits in Flammen, als gegen 3 Uhr nachts die ersten Feuerwehrleute eintrafen.